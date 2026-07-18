Transfert au Real Madrid : La grande annonce de Michael Olise dans le vestiaire de l’équipe de France !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid souhaite se renforcer afin d’éviter le scénario catastrophe d’une nouvelle saison blanche. Le club madrilène s’est donc montré très actif sur le mercato jusqu’à présent, et ne compterait pas s’arrêter là. Les Merengue auraient notamment Michael Olise dans leur viseur. Et le joueur de 24 ans a fait une grande annonce à ce sujet dans le vestiaire de l’équipe de France.

La saison blanche a visiblement laissé des traces au Real Madrid. Le club madrilène souhaite à tout prix éviter de revivre un tel scénario. De ce fait, les dirigeants merengue se sont montrés actifs sur le mercato jusqu’à présent avec les arrivées de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries. Mais Florentino Pérez ne compterait pas s’arrêter là, puisqu’il rêverait d’attirer Michael Olise cet été. Le joueur de 24 ans a d’ailleurs fait une confidence dans le vestiaire de l’équipe de France pendant cette Coupe du monde 2026.

Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid ! D’après les informations de BILD, Michael Olise aurait fait savoir à certains de ses coéquipiers dans l’intimité du vestiaire tricolore qu’il souhaitait quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid. L’international français verrait ce transfert d’un bon œil, puisqu’il lui permettrait de passer une étape dans sa carrière. Reste maintenant à voir si le club bavarois acceptera de se séparer de lui, alors que son contrat court jusqu’en juin 2029.