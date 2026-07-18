Mercato - PSG : L'information qui relance les rumeurs de départ de Barcola

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain pourrait-il perdre un de ses joueurs de l'équipe de France avant la clôture du mercato le 1er septembre prochain ? Le feuilleton Bradley Barcola continue d'animer l'actualité mercato du PSG alors que l'attaquant semble avoir des touches à Liverpool et à Arsenal. Et il se trouve que le comité directeur parisien ne s'empresse pas de passer la seconde pour lui offrir un nouveau contrat.

« Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas ». Engagé avec l'équipe de France dans ce Mondial 2026 avec le match de la troisième place ce samedi contre l'Angleterre, Bradley Barcola affirmait dernièrement en conférence de presse que ce n'était pas le moment de se focaliser sur sa situation personnelle avec le Paris Saint-Germain. A ce jour, l'international français est sous contrat jusqu'en juin 2028 et n'a pas encore apposé sa signature sur un nouveau bail.

Liverpool et Arsenal toujours dans le coup pour Barcola On semble en être très loin à l'instant T. Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité le 10 mai dernier que Liverpool poussait en coulisses dans l'optique d'obtenir l'aval du clan Bradley Barcola pour mener à bien son transfert. Arsenal se trouve être aussi en embuscade pour l'ailier du PSG insatisfait de son rôle de joker de luxe derrière Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia dans les grands rendez-vous du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions notamment.