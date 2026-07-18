Mercato : Le PSG n’en veut plus, ce joueur est à vendre !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, le PSG a vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan, qui cherchait à avoir plus de temps de jeu. Prochainement, Kang-in Lee devrait également l’imiter pour les mêmes raisons. De retour d’un prêt au Panathinaïkos, Renato Sanches devrait également aller voir ailleurs, mais là car Paris ne compterait tout simplement plus sur lui.

Cet été, le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers chauds. Il y a les ventes, les achats, mais également les retours de prêt. Le club de la capitale avait prêté de nombreux joueurs, à l’image de Randal Kolo Muani qui a passé la saison du côté de Tottenham. Ce vendredi, L’Équipe nous a d’ailleurs informé que l’international français avait fait son retour à Paris et qu’il s’entraînait actuellement avec le groupe Espoirs dans l’attente d’un départ. Aux dernières nouvelles, la Juventus de Turin serait sur sa piste et l’opération serait bien avancée.

Le PSG ne compte plus sur Renato Sanches Tout comme Randal Kolo Muani, Renato Sanches a lui aussi fait son retour à l’entraînement avec le groupe Espoirs du PSG ce vendredi. Le Portugais était prêté au Panathinaïkos la saison dernière et il n’a pas donné satisfaction, donc la formation grecque n'a pas souhaité le conserver. Paris ne compte également pas sur lui car, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale souhaiterait vendre son milieu de terrain cet été, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027.