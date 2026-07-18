Mercato : Ethan Mbappé lâche sa réponse à la rumeur OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat au LOSC, Ethan Mbappé a été annoncé dans le viseur de l’OM, où son ancien entraîneur Bruno Genesio vient d’arriver. Toutefois, la tendance n’est pas à un départ du frère du capitaine de l’équipe de France, qui a peut-être donné sa réponse à cette rumeur sur ses réseaux sociaux.

Et si Bruno Genesio attirait Ethan Mbappé à l’OM ? Devenu le nouvel entraîneur de Marseille, le technicien français souhaiterait recruter le joueur âgé de 19 ans, selon BFM Marseille. D’autant plus que le frère de Kylian Mbappé, arrivé à l’été 2024 en provenance du PSG, où il a été formé, n’a plus qu’un an de contrat avec le LOSC, qui pourrait chercher à s’en séparer avant qu’il ne parte libre.

Ethan Mbappé ne devrait pas quitter le LOSC Toutefois, un départ ne semble pas être la tendance. D’après les informations du journaliste Abdellah Boulma, bien qu’il ait été approché par plusieurs clubs, Ethan Mbappé ne devrait pas quitter le LOSC. Il se sent bien à Lille et souhaite y rester afin de poursuivre sa progression. Une prolongation de contrat devrait donc intervenir si cela se confirme, et le principal intéressé a peut-être vendu la mèche. Dans une story publiée sur Instagram, Ethan Mbappé a publié une photo de lui-même avec le maillot de son club, accompagnée d’un émoji « yeux » et de deux coeurs rouge et blanc, aux couleurs des Dogues.