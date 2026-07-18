OM : Après Greenwood et Aubameyang, un autre attaquant transféré cet été ?

Si les transferts de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont été officialisés cette semaine, d’autres départs sont attendus à l’OM et le secteur offensif pourrait encore être concerné. En ce sens, Amine Gouiri serait dans le viseur de Naples, qui doit en revanche d’abord se séparer de Lorenzo Lucca.
Vendredi, l’OM disputait son premier match amical face au Yamoussoukro FC, évoluant en deuxième division ivoirienne. Une rencontre remportée (3-0) grâce à des buts de Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna, alors que les joueurs qui ont participé à la Coupe du monde 2026 n’ont pas encore fait leur retour, notamment Amine Gouiri, éliminé en 16es de finale par la Suisse avec l’Algérie (2-0).
Naples intéressé par Gouiri
Un joueur que l’OM aimerait conserver, ainsi que Timothy Weah et Facundo Medina, comme indiqué par Onze Mondial. Mais dans la situation actuelle, personne n’est intransférable et l’attaquant âgé de 26 ans pourrait être contraint de s’en aller en cas d’offre intéressante. Dans cette optique, Naples serait sur la piste d’Amine Gouiri. Selon Il Mattino, les Azzurri aurait coché le nom de l’international algérien (27 sélections, 11 buts), à condition qu’une porte de sortie soit trouvée à Lorenzo Lucca. Âgé de 25 ans, Trabzonspor serait venu aux renseignements le concernant.
Hojbjerg lui aussi pisté en Italie
Estimé à 28M€ par le site spécialisé Transfermarkt, Amine Gouiri a encore trois ans de contrat avec l’OM et n’est le seul à avoir la cote en Italie. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, Pierre-Emile Hojbjerg serait une option étudiée par l’AC Milan, tandis que les dirigeants marseillais aimeraient se séparer de l’international danois (97 sélections) et son imposant salaire. L’OM a déjà officialisé trois départs cette semaine, ceux de Mason Greenwood à Fenerbahçe, Hamed Junior Traoré au Genoa et Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne.