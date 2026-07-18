OM : Après Greenwood et Aubameyang, un autre attaquant transféré cet été ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si les transferts de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont été officialisés cette semaine, d’autres départs sont attendus à l’OM et le secteur offensif pourrait encore être concerné. En ce sens, Amine Gouiri serait dans le viseur de Naples, qui doit en revanche d’abord se séparer de Lorenzo Lucca.

Vendredi, l’OM disputait son premier match amical face au Yamoussoukro FC, évoluant en deuxième division ivoirienne. Une rencontre remportée (3-0) grâce à des buts de Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna, alors que les joueurs qui ont participé à la Coupe du monde 2026 n’ont pas encore fait leur retour, notamment Amine Gouiri, éliminé en 16es de finale par la Suisse avec l’Algérie (2-0).

Naples intéressé par Gouiri Un joueur que l’OM aimerait conserver, ainsi que Timothy Weah et Facundo Medina, comme indiqué par Onze Mondial. Mais dans la situation actuelle, personne n’est intransférable et l’attaquant âgé de 26 ans pourrait être contraint de s’en aller en cas d’offre intéressante. Dans cette optique, Naples serait sur la piste d’Amine Gouiri. Selon Il Mattino, les Azzurri aurait coché le nom de l’international algérien (27 sélections, 11 buts), à condition qu’une porte de sortie soit trouvée à Lorenzo Lucca. Âgé de 25 ans, Trabzonspor serait venu aux renseignements le concernant.