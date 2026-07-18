Mercato : Fabrizio Romano annonce le prochain transfert du PSG !

Alexis Brunet

Pour le moment, le PSG n’a pas encore vraiment lancé son mercato car le seul Alessandro Longoni est arrivé librement pour devenir le troisième gardien du club de la capitale. Toutefois, dans les prochains jours, le club de la capitale pourrait accueillir un nouveau joueur car Maghnes Akliouche serait tout proche de rejoindre Paris selon les informations du journaliste Fabrizio Romano.

Avec le départ de Gonçalo Ramos et ceux très probables de Kang-in Lee et de Randal Kolo Muani, le PSG est dans l’obligation de se renforcer offensivement. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà commencé à avancer ses pions car Luis Campos serait en discussions avec l’AS Monaco au sujet de l’international français Maghnes Akliouche. Le joueur de 24 ans aurait d’ailleurs déjà donné son accord à Paris.

C’est imminent pour Akliouche A travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste Fabrizio Romano a justement évoqué le dossier Maghnes Akliouche. Selon lui, le transfert du Français au PSG est imminent. « Désormais, le PSG est en discussions avancées avec l'AS Monaco. Donc Akliouche est très très proche de devenir un nouveau joueur du PSG. Les deux clubs avancent. Je pense que la semaine prochaine, à n'importe quel moment, l'opération peut être finalisée pour Maghnes Akliouche. »