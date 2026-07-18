Transfert de Michael Olise : La blague qui a amusé l'équipe de France pendant la Coupe du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quel avenir pour Michael Olise ? C'est la question qui revient avec insistance dans les différents médias depuis quelque temps et notamment en interview lors de cette Coupe du monde 2026 puisque Dayot Upamecano a dû annoncer qu'il allait rester au Bayern Munich. Pas de quoi empêcher Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni de lui dérouler le tapis rouge pour qu'il vienne au Real Madrid, engendrant de l'amusement dans le reste du vestiaire tricolore.

« Il reste, il reste ». En zone mixte et au micro de Sky Deutschland début juillet après le succès de l'équipe de France acquis face au Paraguay (1-0), Dayot Upamecano affirmait au journaliste Kerry Hau que Michael Olise allait poursuivre son aventure entamée à l'été 2024 au Bayern Munich où son contrat n'expirera qu'en juin 2029. Une déclaration qui ne sortait pas de nulle part puisque le feuilleton Olise anime l'actualité mercato depuis quelques semaines désormais. Le Real Madrid semble mener la danse et être la piste privilégiée de l'international français en cas de départ du Bayern Munich.

Michael Olise entre le Bayern Munich et le Real Madrid Une éventualité qui est d'actualité selon L'Equipe qui, dans ses colonnes de vendredi, a confié que Michael Olise s'était déjà entretenu avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, deux des trois joueurs du Real Madrid en équipe de France, sur le sujet d'un transfert. Une information confirmée par Romain Molina. Le journaliste a pris le temps de parler du cas Olise sur sa chaîne YouTube afin de revenir sur un fait marquant de la vie de groupe de l'équipe de France lors de cette Coupe du monde 2026. Pendant plus d'un mois, les joueurs des Bleus ne se sont pas lâchés, engendrant des running gag au quotidien.