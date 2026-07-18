Transfert à 137M€ : Le deal qui pourrait relancer le mercato du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va devoir surveiller l’avenir de Bradley Barcola. Si le club parisien le considère comme intransférable, l’ailier français n’a pas encore tranché concernant son avenir. Mais si le numéro 29 a été lié à Arsenal, les « Gunners » pourraient relancer la piste menant au Français alors que leur cible prioritaire, Morgan Rogers, se dirige vers Chelsea pour un transfert record.

L’avenir de Bradley Barcola risque d’être un gros dossier à suivre pour le PSG. Le club de la capitale de son côté, ne souhaite pas se séparer de l’ailier gauche, et envisage même de lui faire signer un nouveau contrat. La balle est du côté du joueur de 23 ans, qui à l’issue de la Coupe du Monde, va devoir faire un choix important pour la suite de sa carrière. Car à l’étranger et surtout en Premier League, plusieurs clubs le convoitent.

Morgan Rogers va échapper à Arsenal C’est notamment le cas de Liverpool, mais aussi d’Arsenal. Cependant, la priorité des « Gunners » pour cet été sur le plan offensif se nomme Morgan Rogers. L’attaquant d’Aston Villa devrait quitter son club cet été, mais pas forcément pour rejoindre le champion d’Angleterre en titre. En effet, comme l’indique plusieurs médias ce samedi soir, Aston Villa a conclu un accord à hauteur de 137M€ pour Morgan Rogers avec… Chelsea. Cela pourrait donc pousser Arsenal à se pencher concrètement sur la piste menant à Bradley Barcola.