PSG - Transfert de Bradley Barcola : Un club abandonne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le nom de Bradley Barcola revient régulièrement sur le mercato. Et pour cause, le PSG serait ouvert à son transfert ce qui interpelle la Premier League. Néanmoins, Fabrizio Romano assure qu'Arsenal a abandonné l'idée de recruter l'ailier français.

Frustré de son statut au PSG, Bradley Barcola ne serait pas totalement sûr de vouloir rester cet été. Un transfert de l'ancien joueur de l'OL ne serait pas à exclure, ce qui ne laisse pas insensible la Premier League. Mais alors que Liverpool est vraiment très intéressé, Fabrizio Romano révèle en revanche qu'Arsenal va se concentrer sur Morgan Rodgers.

Arsenal lâche l'affaire pour Barcola... « Concernant l'ailier, je maintiens mon information. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant Arsenal et Bradley Barcola. C'est bizarre parce qu'il y a quelques semaines, ils disaient que Barcola n'était pas sur le marché, puis ils parlent de Barcola et Arsenal, et personne n'évoque Liverpool. Mais Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Arsenal, pour le moment, ne négocie pas pour Barcola. Ils n'ont pas de discussions. Et le joueur qu'Arsenal veut ajouter à son équipe au poste est d'ailier est, selon mes informations, toujours Morgan Rodgers. Les discussions sont avancées avec le joueur bien qu'il n'y ait pas d'accord sur les termes du contrat, mais il manque que quelques détails. Et Arsenal est prêt à attaquer et négocier pour son nouvel ailier Morgan Rodgers », révèle le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.