PSG - Transfert de Bradley Barcola : Un club abandonne !

Depuis quelques semaines, le nom de Bradley Barcola revient régulièrement sur le mercato. Et pour cause, le PSG serait ouvert à son transfert ce qui interpelle la Premier League. Néanmoins, Fabrizio Romano assure qu'Arsenal a abandonné l'idée de recruter l'ailier français.
Frustré de son statut au PSG, Bradley Barcola ne serait pas totalement sûr de vouloir rester cet été. Un transfert de l'ancien joueur de l'OL ne serait pas à exclure, ce qui ne laisse pas insensible la Premier League. Mais alors que Liverpool est vraiment très intéressé, Fabrizio Romano révèle en revanche qu'Arsenal va se concentrer sur Morgan Rodgers.
Arsenal lâche l'affaire pour Barcola...
« Concernant l'ailier, je maintiens mon information. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant Arsenal et Bradley Barcola. C'est bizarre parce qu'il y a quelques semaines, ils disaient que Barcola n'était pas sur le marché, puis ils parlent de Barcola et Arsenal, et personne n'évoque Liverpool. Mais Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Arsenal, pour le moment, ne négocie pas pour Barcola. Ils n'ont pas de discussions. Et le joueur qu'Arsenal veut ajouter à son équipe au poste est d'ailier est, selon mes informations, toujours Morgan Rodgers. Les discussions sont avancées avec le joueur bien qu'il n'y ait pas d'accord sur les termes du contrat, mais il manque que quelques détails. Et Arsenal est prêt à attaquer et négocier pour son nouvel ailier Morgan Rodgers », révèle le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.
... et se concentre sur Rogers
Néanmoins, bien qu'Arsenal soit concentré sur un autre dossier, un départ du PSG est toujours d'actualité pour Bradley Barcola puisque Liverpool est très intéressé comme le rappelle Fabrizio Romano : « Barcola va rencontrer ses agents et ses agents vont parler avec le PSG. Mais il n'y a pas de négociation pour une prolongation et un départ reste possible en cas de très grosse offre. Départ possible ? Oui, mais seulement si un club vient avec beaucoup d'argent. Et Liverpool le sait très bien. Et Liverpool reste intéressé par le joueur donc il faut désormais attendre de voir ce qu'il se passera. »