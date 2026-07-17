Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce le départ d'un autre attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'active en coulisses pour renforcer un secteur offensif qui a vu partir Gonçalo Ramos et très prochainement Lee Kang-In, un autre attaquant pour prochainement partir. Fabrizio Romano annonce en effet que Jorge Mendes a pris les choses en mains pour le transfert d'Ibrahim Mbaye.

Le secteur offensif du PSG pourrait connaître un sacré lifting cet été. En effet, alors que Gonçalo Ramos a déjà rejoint l'AC Milan, Lee Kang-In devrait très prochainement rejoindre l'Atlético de Madrid. Dans cette optique, Luis Campos s'active sur le mercato pour compenser ces départs. Les pistes menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco), Yan Diomandé (RB Leipzig) ou encore Ferran Torres (FC Barcelone) ont été activées. Mais il faudra peut-être continuer les recherches. Et pour cause, en plus de Bradley Barcola, qui se poserait des questions sur son avenir, Ibrahim Mbaye voudrait partir selon les informations de Fabrizio Romano qui assure que le célèbre agent Jorge Mendes travaille déjà sur son transfert.

Ibrahim Mbaye sur le départ ? « Selon mes informations, Jorge Mendes est en train de dessiner les plans pour le futur de ce jeune joueur très talentueux. Jorge Mendes a signé Ibrahima Mbaye en tant que nouveau client. C'est l'un des agents les plus puissants du monde et il pousse très fort pour trouver une solution pour Ibrahim Mbaye », révèle le journaliste italien dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube avant d'en rajouter une couche.