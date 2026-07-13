Transfert de Yan Diomandé : La stratégie du PSG est révélée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les dirigeants du PSG peuvent se féliciter d'avoir plusieurs joueurs de l'effectif de Luis Enrique présents dans ce dernier carré de la Coupe du monde 2026 : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez côté français et Fabian Ruiz chez les Espagnols. Après le Mondial, le mercato du Paris Saint-Germain pourrait s'accélérer avec les recrutements de Lucas Digne et de Maghnes Akliouche notamment. Pour ce qui relève du cas Yan Diomandé, le feuilleton ne fait que commencer.

La Coupe du monde de Yan Diomandé s'est terminée par une élimination en 1/16ème de finale face à la Norvège (1-2) le 30 juin dernier. L'international ivoirien de 19 ans a personnellement beaucoup fait parler de lui pendant la première partie de ce Mondial en Amérique du nord. En grande partie en raison de la volonté du PSG et de Liverpool de l'attirer pendant cette période de mercato.

«Vous m’informez. Je n’ai pas internet» Avant le match à élimination directe face à la Norvège, Yan Diomandé était une fois de plus interrogé sur son avenir après la Coupe du monde 2026. Son discours en conférence de presse de l'attaquant de Leipzig sous contrat jusqu'en 2030 a été clair. « Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même. Mon rêve est de jouer pour mon pays. Je n’ai plus Instagram, je n’ai pas TikTok. Je ne peux rien voir. J’ai un agent qui va s’occuper du reste. Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde et faire l’histoire ».