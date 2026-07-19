Michael Olise : Le scénario à la Ousmane Dembélé qui rend possible son transfert au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a une cible de rêve sur le mercato : Michael Olise. Le joueur de 24 ans est devenu la véritable obsession de Florentino Pérez sur le marché des transferts. L’international français pourrait d’ailleurs s’inspirer d’un certain Ousmane Dembélé pour forcer le Bayern Munich à le vendre cet été.

Le Real Madrid s’est déjà montré très actif sur le mercato. Le club madrilène a mis la main sur Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries et Bernardo Silva pour renforcer l’effectif de José Mourinho. Mais Florentino Pérez ne compterait pas s’arrêter là puisqu’il aurait une véritable obsession sur le marché des transferts : Michael Olise. Le joueur de 24 ans fait rêver le président merengue. Et un scénario en particulier rendrait possible son transfert cet été.

Une grève à la Ousmane Dembélé pour Michael Olise ? Comme le rapporte BILD, plusieurs hypothèses sont envisagées pour l’avenir de Michael Olise. Un scénario où l’international français ne prolonge pas au Bayern Munich mais continue d’y évoluer, puisque son contrat court jusqu’en juin 2029. Mais si le milieu offensif souhaite réellement rejoindre le Real Madrid et que le club bavarois bloque son départ, il pourrait très bien s’inspirer d’une méthode qu’Ousmane Dembélé a utilisé au Borussia Dortmund et se mettre en grève pour forcer son transfert. Face à cela, un départ pour le Real Madrid deviendrait possible.