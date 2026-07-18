Mercato - Michael Olise au Real Madrid : La réunion qui va tout relancer après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid souhaite à tout prix éviter de refaire une saison blanche. Le club madrilène met donc les bouchées doubles sur le mercato pour renforcer l’effectif de José Mourinho. Florentino Pérez aimerait notamment mettre la main sur Michael Olise. Et une réunion programmée après la Coupe du monde 2026 pourrait bien tout relancer pour le joueur du Bayern Munich.

Le Real Madrid a réalisé une saison blanche, et refuse d’en refaire une autre consécutive. Le club madrilène ne veut pas voir ce scénario se reproduire lors de l’exercice à venir. De ce fait, Florentino Pérez s’est montré actif sur le mercato jusqu’à présent puisqu’il a déjà signé Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Denzel Dumfries. Mais le président merengue ne voudrait pas s’arrêter là, étant donné qu’il aimerait attirer Michael Olise. Et son dossier pourrait être relancé après la Coupe du monde 2026.

Michael Olise veut clarifier les choses avec le Bayern Munich Comme le rapporte AS, le joueur de 24 ans aurait demandé un entretien avec les dirigeants du Bayern Munich une fois qu’il sera revenu du Mondial en Amérique. L’objectif de cette réunion serait de dissiper les incertitudes et de clarifier son rôle au sein du club bavarois. Les pensionnaires de la Bundesliga espéreraient convaincre l’international français de ne prendre aucune mesures qui pourraient engendrer son départ. Le Bayern Munich envisagerait notamment de lui offrir une revalorisation salariale et un changement de statut au sein de l’équipe pour lui démontrer toute la reconnaissance du club.