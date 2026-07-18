Michael Olise avec Kylian Mbappé : La date est fixée pour un transfert au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid souhaite ne plus revivre une saison blanche. Le club madrilène est donc déjà passé à l’action sur le mercato et ne compte pas s’arrêter là. Les dirigeants merengue aimeraient notamment attirer Michael Olise pour épauler Kylian Mbappé. Et une date semble déjà fixée pour un éventuel transfert de l’international français.

La saison blanche a visiblement laissé des traces au Real Madrid. Le club madrilène s’est déjà activé sur le mercato pour se renforcer et éviter de revivre un tel scénario. Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella et Denzel Dumfries ont ainsi déjà rejoint la Casa Blanca. Mais Florentino Pérez ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’il aimerait également mettre la main sur Michael Olise pour épauler Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid va toutefois peut-être devoir attendre un an avant de pouvoir attirer l’international français, en fin de contrat en juin 2029 au Bayern Munich.

Un transfert l’été prochain pour Michael Olise ? « Je pense que le Real Madrid a autant de chances de recruter Michael Olise qu'Erling Haaland cet été ! Je suis content qu'ils se rendent compte qu'il n'y a aucune chance de recruter le Français cet été, et s'ils changent d'objectif, ils sont les bienvenus pour tenter leur chance avec Haaland. Même si je m'attends à ce que la réponse soit la même. Cet été : aucune chance. L'été prochain, je pense que ce sera très intéressant de voir ce qu'il adviendra d'Olise, qu'il signe ou non un nouveau contrat. S’il ne le fait pas, le Bayern devra agir. Peut-être devra-t-il le vendre. Mais pour cet été, Michael Olise restera au Bayern de Munich » a d’abord expliqué Christian Falk pour CFBayern Insider.