«Le message est clair et il n'y a pas de doute» : Un joueur veut absolument signer au PSG !

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, le PSG devrait compter dans ses rangs un nouvel international français. Présent actuellement à la Coupe du monde, Maghnes Akliouche souhaiterait absolument rejoindre Paris selon le journaliste Fabrizio Romano. Il aurait d’ailleurs informé ses compatriotes de son choix, malgré l’intérêt de certaines formations anglaises.

L’été dernier, le PSG était intéressé par Maghnes Akliouche, qui sortait d’une belle saison avec l’AS Monaco. Finalement, l’opération n’avait pas abouti car l’ASM ne demandait pas moins de 70M€ pour son joueur et le club de la capitale ne souhaitait pas empiler les talents, sous peine de bloquer la progression de certains joueurs. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, mais Paris est toujours là.

Akliouche ne veut que le PSG ! Si l’opération Akliouche était tombée à l’eau l’été dernier, cette fois cela semble être la bonne pour le PSG. Le joueur ne veut que rejoindre Paris, avec qui il a un accord selon Fabrizio Romano. « Maghnes Akliouche, l'ailier de l'AS Monaco, est un joueur spécial puisqu'il peut jouer comme numéro 10, comme ailier, il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt. Il a été très clair sur le fait qu'il veut signer au PSG et il en a parlé avec ses coéquipiers pendant la Coupe du monde. Le message est clair et il n'y a pas de doute », a déclaré le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.