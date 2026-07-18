Transfert de Michael Olise : Une signature surprise est annoncée !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Michael Olise suscite l’intérêt du Real Madrid qui aimerait bien l’associer à sa star Kylian Mbappé. Toutefois, le Bayern Munich n’a pas pour plan de se séparer de son international français. Selon une légende allemande, l’ancien joueur de Crystal Palace pourrait d’ailleurs prolonger son aventure en Bavière et ainsi toucher une rémunération plus importante.

Cette saison, Michael Olise a impressionné tout le monde avec le Bayern Munich. L’attaquant a inscrit pas moins de 22 buts, tout en délivrant 31 passes décisives, et il a également montré de belles choses lors de la Coupe du monde en délivrant cinq caviars. Forcément, les statistiques, l’âge et le talent du Bavarois ont attiré l’oeil d’autres formations, comme le PSG, mais surtout le Real Madrid.

Olise serait partant pour rejoindre Madrid Après une saison blanche, le Real Madrid compte bien retrouver rapidement les sommets et il aimerait que cela se fasse avec Michael Olise. L’association du Bavarois avec Kylian Mbappé en équipe de France a été fructueuse et les décideurs madrilènes espèrent donc que ce duo pourra exister également en Espagne. D’après les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur de Crystal Palace serait d’ailleurs partant pour rejoindre la Casa Blanca, qui a déjà mis la main sur José Mourinho, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Marc Cucurella.