Un transfert à 137M€ est bouclé : Le PSG en grand danger pour son mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Coupe du Monde 2026 étant désormais terminée, le mercato estival devrait s'accélérer dans les jours à venir, et notamment du côté du PSG qui est en quête de nouveaux renforts en attaque. Yan Diomandé fait partie des pistes chaudes du moment au sein du club de la capitale, mais le transfert de Morgan Rogers à Chelsea pour 137M€ pourrait inciter Arsenal à bouleverser les plans du PSG...

Avec les départs de Gonçalo Ramos (Milan AC) et Kang-in Lee (Atlético de Madrid), le PSG va devoir recruter du sang neuf pour composer son secteur offensif, et plusieurs pistes font beaucoup parler depuis quelque temps. Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ferran Torres (FC Barcelone) et Yan Diomandé (RB Leipzig) sont les trois dossiers brûlants du moment pour le mercato estival du PSG, mais Arsenal pourrait venir contrarier les plans du club de la capitale sur l'une de ces trois pistes...

Arsenal prépare une surprise après l'échec Rogers En effet, les Gunners ont longtemps fait de Morgan Rogers leur grande priorité offensive du mercato, mais le milieu offensif anglais quitte finalement Aston Villa pour prendre la direction... de Chelsea ! Un transfert à 137M€ qui relance donc tout le mercato estival d'Arsenal, et c'est bien le PSG qui pourrait en pâtir avec Yan Diomandé qui figure également sur la short-list du club londonien.