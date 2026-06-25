Habib Beye plutôt que Bruno Genesio : La surprise se confirme à l'OM !

Alors que l'OM connait une intersaison assez compliquée, Habib Beye est toujours officiellement l'entraîneur, bien que Bruno Genesio soit en stand by en coulisses. Mais alors que cela semblait impossible il y a encore quelques jours, l'idée de voir Beye rester à Marseille n'est plus si utopique.
La seconde partie de saison de l'OM a viré au fiasco. En effet, le club phocéen a notamment tout perdu en janvier avec l'élimination précoce en Ligue des champions, la défaite dans le Trophée des champions puis l'humiliation contre le PSG en Ligue 1. Une situation qui a poussé Roberto De Zerbi à partir, remplacé par Habib Beye fraîchement limogé par le Stade Rennais. Mais alors que l'ancien joueur de l'OM réalisait son rêve, tout a rapidement tourné au cauchemar puisqu'il n'a pas réussi à maintenir le club dans le top 4. Résultat, pas de qualification pour la Ligue des champions.
Toujours pas d'officialisation pour Bruno Genesio
Par conséquent, il a rapidement été acté qu'Habib Beye ne serait pas conservé pour la saison prochaine. En coulisses, l'OM s'est même mis d'accord avec Bruno Genesio qui était libre de tout contrat après son départ du LOSC. Mais rien n'est officiel pour le moment et la reprise de l'entraînement est prévue entre le 5 et le 7 juillet. Le flou est donc total à Marseille et d'après La Provence, le vestiaire commencerait à sérieusement s'interroger.
Habib Beye va finalement rester ?
D'autant plus que la situation économique de l'OM est loin d'être positive. La direction marseillaise va devoir repasser devant la DNCG dans les prochains jours, et que se passera-t-il en cas de sanction importante ? Déjà sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10M€, le club phocéen pourrait de nouveau être restreint dans ses investissements. Et si tel était le cas, La Provence assure qu'il serait impossible pour les finances de l'OM de licencier Habib Beye et de recruter Bruno Genesio. Le média assure donc que ce qui semblait utopique il y a encore quelques jours devient de plus en plus crédible. A savoir qu'Habib Beye conserve son poste d'entraîneur de l'OM la saison prochaine. Un scénario qui prend de l'ampleur.