Habib Beye plutôt que Bruno Genesio : La surprise se confirme à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM connait une intersaison assez compliquée, Habib Beye est toujours officiellement l'entraîneur, bien que Bruno Genesio soit en stand by en coulisses. Mais alors que cela semblait impossible il y a encore quelques jours, l'idée de voir Beye rester à Marseille n'est plus si utopique.

La seconde partie de saison de l'OM a viré au fiasco. En effet, le club phocéen a notamment tout perdu en janvier avec l'élimination précoce en Ligue des champions, la défaite dans le Trophée des champions puis l'humiliation contre le PSG en Ligue 1. Une situation qui a poussé Roberto De Zerbi à partir, remplacé par Habib Beye fraîchement limogé par le Stade Rennais. Mais alors que l'ancien joueur de l'OM réalisait son rêve, tout a rapidement tourné au cauchemar puisqu'il n'a pas réussi à maintenir le club dans le top 4. Résultat, pas de qualification pour la Ligue des champions.

Toujours pas d'officialisation pour Bruno Genesio Par conséquent, il a rapidement été acté qu'Habib Beye ne serait pas conservé pour la saison prochaine. En coulisses, l'OM s'est même mis d'accord avec Bruno Genesio qui était libre de tout contrat après son départ du LOSC. Mais rien n'est officiel pour le moment et la reprise de l'entraînement est prévue entre le 5 et le 7 juillet. Le flou est donc total à Marseille et d'après La Provence, le vestiaire commencerait à sérieusement s'interroger.