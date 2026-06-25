Mercato - Kvaratskhelia est réclamé loin du PSG : «C’est le joueur que je veux»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En signant au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a encore franchi cap, devenant au fil des mois l’un des meilleurs joueurs de la planète. Alors qu’Arsenal en pince pour le numéro 7 du club parisien, un ancien joueur de Liverpool rêverait de le voir rejoindre Anfield durant l’été. Mais c’est déjà peine perdue…

Récupérer le 7 de Kylian Mbappé n’a pas été trop difficile pour Khvicha Kvaratskhelia. En une saison et demie au Paris Saint-Germain, l’international géorgien s’est directement imposé comme une pièce maîtresse dans l’équipe de Luis Enrique et un grand artisan des deux sacres consécutifs en Ligue des champions. Une réussite qui suscite des convoitises.

« Kvaratskhelia ? C’est le joueur que je veux à Liverpool » Finaliste de la dernière Ligue des champions, Arsenal a notamment pensé à Khvicha Kvaratskhelia pour renforcer son attaque. De son côté, l’ancien international anglais Émile Heskey rêverait de le voir ailleurs en Premier League. « C'est le joueur que je veux à Liverpool. C'est un phénomène, et je pense qu'il ne cesse de progresser », a-t-il confié dans les colonnes du Liverpool Echo.