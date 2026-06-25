Mercato - Kvaratskhelia est réclamé loin du PSG : «C’est le joueur que je veux»

En signant au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a encore franchi cap, devenant au fil des mois l’un des meilleurs joueurs de la planète. Alors qu’Arsenal en pince pour le numéro 7 du club parisien, un ancien joueur de Liverpool rêverait de le voir rejoindre Anfield durant l’été. Mais c’est déjà peine perdue…
Récupérer le 7 de Kylian Mbappé n’a pas été trop difficile pour Khvicha Kvaratskhelia. En une saison et demie au Paris Saint-Germain, l’international géorgien s’est directement imposé comme une pièce maîtresse dans l’équipe de Luis Enrique et un grand artisan des deux sacres consécutifs en Ligue des champions. Une réussite qui suscite des convoitises.
« Kvaratskhelia ? C’est le joueur que je veux à Liverpool »
Finaliste de la dernière Ligue des champions, Arsenal a notamment pensé à Khvicha Kvaratskhelia pour renforcer son attaque. De son côté, l’ancien international anglais Émile Heskey rêverait de le voir ailleurs en Premier League. « C'est le joueur que je veux à Liverpool. C'est un phénomène, et je pense qu'il ne cesse de progresser », a-t-il confié dans les colonnes du Liverpool Echo.
« Kvaratskhelia peut nous rappeler l'intensité que Salah nous apportait »
« Il n'a que 25 ans et il est déjà impressionnant. Je l'ai vu jouer à Naples et déjà à ce moment-là, il était exceptionnel, s’est également enflammé Émile Heskey, passé par Liverpool entre 2000 et 2004. Il faut faire attention, en tant que supporters de Liverpool, car aussi bons que soient les joueurs ciblés, il faudra réussir à remplacer Mohamed Salah. Khvicha Kvaratskhelia peut être cette solution, car il peut nous rappeler l'intensité que Salah nous apportait ». Malheureusement pour Liverpool et Arsenal, ni le PSG ni Khvicha Kvaratskhelia n’ont l’intention de mettre fin à leur histoire durant le mercato estival. « Il a juste passé 15 mois au PSG et il est très heureux, affirmait récemment le journaliste Fabrizio Romano. Kvaratskhelia est très heureux au PSG et ne devrait donc pas quitter le club cet été. Le PSG ne veut pas négocier un transfert non plus ».