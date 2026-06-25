OM - Départ de Mason Greenwood : L'offre à 60M€ qui va tout changer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs semaines que le transfert de Mason Greenwood semble totalement à l'arrêt. Et pour cause, l'AS Roma ne semble pas enclin à répondre aux exigences économiques de l'OM. Mais une offre de 60M€ pourrait bien accélérer ce dossier.

Cet été, l'OM est contraint de vendre et Mason Greenwood étant sa valeur marchande la plus importante, il est évidemment concerné par cette vague de départs attendus. Néanmoins, le temps presse et pour le moment, le club phocéen n'a toujours pas reçu l'offre tant attendue. Il faut dire que les Marseillais réclameraient plus de 50M€, une somme que l'AS Roma, club le plus chaud dans ce dossier, refuse d'aligner. Mais d'après le journaliste italien Enrico Camelio, tout pourrait changer le club italien acceptait l'offre de Chelsea pour Welsey estimée à 60M€. Un gros chèque qui pourrait permettre à l'AS Roma d'avoir les fonds pour répondre aux attentes de l'OM pour Mason Greenwood.

L'AS Roma va boucler une grosse vente ? « Gasperini est convaincu par Greenwood. Il a demandé aux Friedkin de conclure cette transaction, mais cela ne dépend pas uniquement de la Roma. À mon avis, la Roma doit également tenir compte de l’offre de Chelsea pour Wesley, à hauteur de 60 millions », confie-t-il au micro de Radio Radio Pomeriggio.