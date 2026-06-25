Mason Greenwood : L’OM a trouvé la solution pour récupérer 50M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’AS Rome et Fenerbahçe souhaitent profiter des problèmes financiers de l’OM pour récupérer Mason Greenwood durant le mercato estival. Mais de son côté, la direction phocéenne ne prévoit pas de brader son attaquant malgré l’urgence de la situation et l’obligation de renflouer les caisses. La solution pourrait venir du Golfe…

Après deux saisons à l’OM, où va jouer Mason Greenwood à partir de la saison prochaine ? Le transfert de l’attaquant anglais semble inéluctable pour permettre au club phocéen de renflouer les caisses, et plusieurs pistes sont évoquées. Qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, l’AS Rome est sur les rangs mais reste sous les radars de l'UEFA et du fair-play financier. De son côté, l’Atlético de Madrid doit vendre avant de se positionner tandis que Fenerbahçe est passé à l’action et semble avoir retenu l’attention de Greenwood en lui proposant un gros salaire selon L’Équipe. Problème, le club turc est encore loin d’avoir convaincu l’OM.

L’OM ne compte pas brader Greenwood Fenerbahçe aurait dégainé 30 millions d'euros, avec des bonus, pour Mason Greenwood, un montant insuffisant pour l’Olympique de Marseille qui n’envisage pas le départ de sa star pour moins de 50-55 millions d’euros. Logique, quand on sait que 40% de l’indemnité de transfert sera reversé à Manchester United. « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments, déclarait cette semaine un proche de la direction marseillaise à L’Équipe. Mais ils se trompent, il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier. »