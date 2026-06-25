Mercato - L’OM obligé de vendre : Le désaccord avec Højbjerg qui bloque son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est en phase de reconstruction quelque peu contrainte. En effet, en délicatesse financière, les dirigeants marseillais se trouvent dans l'obligation de se séparer de plusieurs joueurs dotés d'une belle valeur marchande. Pierre-Emile Højbjerg fait partie de la liste des sacrifiés, mais les deux parties ne seraient pas sur la même longueur d'ondes.

Depuis l'accord de règlement signé avec l'UEFA en 2022, l'Olympique de Marseille n'est pas réellement parvenu à retrouver un équilibre puisqu'on recense des dettes de 157M€. L'OM se trouve donc dans l'obligation de se séparer de certains membres du vestiaire à l'instar de Mason Greenwood, Igor Paixao ou encore Pierre-Emile Højbjerg.

«Højbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte» C'est l'information récoltée il y a quelques semaines par Mohamed Henni et divulguée lors d'un live pour Winamax dernièrement. « Ce que je pense du mercato de l’OM ? Balerdi il reste, Medina il reste. Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au cœur de l’OM qui me l’ont dit. Medina sera le cœur du projet, Balerdi je pense qu’il va rester. Ce n’est pas un chouchou des supporters, mais ça l’est au club. Ils aiment bien Aubameyang, Amine Gouiri, ce sont des joueurs qu’ils comptent garder. Højbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte et j’ai le seum. Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste ».