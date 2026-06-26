OM - Transfert de Mason Greenwood : Un ancien de la maison impliqué dans le dossier !

Bien qu’il ait officiellement quitté ses fonctions le mois dernier, Medhi Benatia est encore impliqué dans certains dossiers en cours à l’OM, notamment celui de Mason Greenwood, annoncé dans le viseur de l’AS Rome et de Fenerbahçe. Pour concrétiser son départ, Grégory Lorenzi peut alors bénéficier de l’aide de son prédécesseur.
Mardi, la DNCG a décidé d’un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés » à l’OM. Le club a notamment promis trois ventes rapides au gendarme du football français afin de rééquilibrer ses comptes, avant d'autres en janvier et juin 2027. En ce sens, la direction olympienne espère notamment réussir à se séparer de Mason Greenwood, mais pas à n’importe quel prix non plus, puisque Manchester United récupérera 40% sur son futur transfert.
Benatia impliqué dans la vente de Greenwood
Un dossier dans lequel l’OM peut compter sur l’aide de Medhi Benatia. Comme indiqué par L’Équipe, ce dernier a mis son réseau à la disposition de Grégory Lorenzi, à la demande de Frank McCourt. Ce que confirme Onze Mondial, précisant que l’ancien international marocain s’active notamment afin de trouver une porte de sortie à Mason Greenwood en Italie ou en Turquie, lui qui est annoncé dans le viseur de l’AS Rome et de Fenerbahçe ces derniers jours.
Fenerbahçe et l’AS Rome à la lutte pour recruter l’attaquant de l’OM
En effet, la formation turque aurait proposé 30M€ plus des bonus afin de s’attacher les services de l’ailier âgé de 24 ans, avec lequel un accord aurait déjà été trouvé sur la partie contractuelle. Même chose du côté de la Louve, où Gian Piero Gasperini en aurait fait sa priorité de l’été. Ce vendredi, le Corriere della Sera indiquait que l’AS Rome serait persuadée de pouvoir boucler l’opération pour 40M€, plus des bonus. Une somme qui est tout de même bien éloignée des 50-55M€ espérés par l’OM, où Mason Greenwood est sous contrat jusqu’en juin 2029.