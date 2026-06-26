OM - Transfert de Mason Greenwood : Un ancien de la maison impliqué dans le dossier !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait officiellement quitté ses fonctions le mois dernier, Medhi Benatia est encore impliqué dans certains dossiers en cours à l’OM, notamment celui de Mason Greenwood, annoncé dans le viseur de l’AS Rome et de Fenerbahçe. Pour concrétiser son départ, Grégory Lorenzi peut alors bénéficier de l’aide de son prédécesseur.

Mardi, la DNCG a décidé d’un « sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires demandés » à l’OM. Le club a notamment promis trois ventes rapides au gendarme du football français afin de rééquilibrer ses comptes, avant d'autres en janvier et juin 2027. En ce sens, la direction olympienne espère notamment réussir à se séparer de Mason Greenwood, mais pas à n’importe quel prix non plus, puisque Manchester United récupérera 40% sur son futur transfert.

Benatia impliqué dans la vente de Greenwood Un dossier dans lequel l’OM peut compter sur l’aide de Medhi Benatia. Comme indiqué par L’Équipe, ce dernier a mis son réseau à la disposition de Grégory Lorenzi, à la demande de Frank McCourt. Ce que confirme Onze Mondial, précisant que l’ancien international marocain s’active notamment afin de trouver une porte de sortie à Mason Greenwood en Italie ou en Turquie, lui qui est annoncé dans le viseur de l’AS Rome et de Fenerbahçe ces derniers jours.