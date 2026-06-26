PSG - Le transfert d’un attaquant en bonne voie : Fabrizio Romano confirme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’avoir prêté à la Juventus puis à Tottenham, le PSG aimerait profiter de cette période de mercato estival pour se séparer définitivement de Randal Kolo Muani, recruté il y a trois ans contre environ 90M€. L’attaquant âgé de 27 ans pourrait alors retourner chez les Bianconeri, avec lesquels il a déjà un accord depuis plusieurs semaines.

À l’été 2023, le PSG dépensait près de 170M€ afin de s’attacher les services de deux attaquants : Gonçalo Ramos (25 ans) et Randal Kolo Muani (27 ans). Deux joueurs qui, trois ans plus tard, devraient quitter définitivement le club de la capitale et très certainement pour aller en Serie A. L’international portugais (26 sélections, 10 buts) se rapproche de l’AC Milan, tandis que le Français devrait retourner à la Juventus.

Le PSG demande 40M€ pour Kolo Muani Randal Kolo Muani y avait déjà été prêté lors de la deuxième partie de l’exercice 2024-2025, avant d’être prêté sans option d’achat à Tottenham la saison dernière, avec seulement 5 buts et 4 passes décisives en 41 matchs disputés toutes compétitions confondues. Après avoir dépensé un montant estimé à 90M€ pour le recruter en provenance de l’Eintracht Francfort, le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, a désormais fixé son prix de départ à 40M€.