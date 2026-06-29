Mercato - Ça bouge pour Barcola : Le PSG va donner son «feu vert» ?

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure sur le mercato. Le club de la capitale semble déjà s’être entendu avec Yan Diomandé concernant un éventuel transfert. Mais cela pourrait directement impacter Bradley Barcola. L’international français est évoqué sur le départ depuis un moment, et du mouvement commence à se produire autour de lui sur le marché des transferts.

Le mercato est en train de s’agiter du côté du PSG. Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique cet été, le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes dont celle menant à Yan Diomandé. Ce dernier aurait même décidé de rejoindre les Rouge-et-Bleu selon The Athletic. D’après Fabrizio Romano, un accord verbal existerait même entre les deux parties. Et cela pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Bradley Barcola, pour qui les choses commenceraient à bouger.

«La situation de Barcola reste ouverte» « Liverpool n’ira donc pas sur Diomandé. Mais il ne faut pas oublier le nom de Bradley Barcola. C’est un joueur que Liverpool voulait à l’été 2025 et qui reste sur leur liste pour l’été 2026. Le PSG doit encore donner son feu vert pour son départ. Mais je vous ai déjà dit qu’il y avait du mouvement autour de Bradley Barcola. Selon mes informations, la situation de Barcola reste ouverte. Il y a toujours une possibilité pour que Barcola quitte le PSG cet été » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.