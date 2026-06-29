Habib Beye sans pitié avec l’OM : Les conditions fixées pour son départ qui bloquent l'arrivée de Bruno Genesio

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attendue depuis plusieurs semaines maintenant, l’arrivée de Bruno Genesio n’a toujours pas été officialisée. Ce sont les négociations avec Habib Beye qui retardent sa nomination au poste d’entraîneur. Les négociations sont compliquées avec l’OM, car le technicien sénégalais ne souhaiterait pas respecter l’accord passé avec son ancienne direction et réclamerait l’intégralité de sa dernière année de contrat.

Dans une semaine, les joueurs de l’OM ne participant pas à la Coupe du monde 2026 vont faire leur retour à l’entraînement, mais avec quel entraîneur ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’on sait qu’un accord a été trouvé avec Bruno Genesio. Libre à la suite de son départ du LOSC où il était ces deux dernières saisons, le technicien français de 59 ans a accepté le difficile défi proposé par Marseille, en proie à des difficultés financières et où une cure d’austérité se prépare.

Beye bloque encore l’arrivée de Genesio Si la nomination de Bruno Genesio se fait encore attendre, c’est parce que le départ d’Habib Beye n’a toujours pas été entériné. Arrivé au mois de février dernier après avoir été mis à pied au Stade Rennais, le technicien sénégalais avait deux objectifs qu’il n’a réussi à atteindre : remporter la Coupe de France et qualifier l’OM en Ligue des champions. Ayant échoué dans sa mission et alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont laissé leur place à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, son avenir ne faisait pas vraiment de doute.