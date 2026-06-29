Habib Beye sans pitié avec l’OM : Les conditions fixées pour son départ qui bloquent l'arrivée de Bruno Genesio

Attendue depuis plusieurs semaines maintenant, l’arrivée de Bruno Genesio n’a toujours pas été officialisée. Ce sont les négociations avec Habib Beye qui retardent sa nomination au poste d’entraîneur. Les négociations sont compliquées avec l’OM, car le technicien sénégalais ne souhaiterait pas respecter l’accord passé avec son ancienne direction et réclamerait l’intégralité de sa dernière année de contrat.
Dans une semaine, les joueurs de l’OM ne participant pas à la Coupe du monde 2026 vont faire leur retour à l’entraînement, mais avec quel entraîneur ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’on sait qu’un accord a été trouvé avec Bruno Genesio. Libre à la suite de son départ du LOSC où il était ces deux dernières saisons, le technicien français de 59 ans a accepté le difficile défi proposé par Marseille, en proie à des difficultés financières et où une cure d’austérité se prépare.
Beye bloque encore l’arrivée de Genesio
Si la nomination de Bruno Genesio se fait encore attendre, c’est parce que le départ d’Habib Beye n’a toujours pas été entériné. Arrivé au mois de février dernier après avoir été mis à pied au Stade Rennais, le technicien sénégalais avait deux objectifs qu’il n’a réussi à atteindre : remporter la Coupe de France et qualifier l’OM en Ligue des champions. Ayant échoué dans sa mission et alors que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont laissé leur place à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, son avenir ne faisait pas vraiment de doute.
Beye réclame l’intégralité de sa dernière année de contrat
Mais Habib Beye a tout de même un contrat qui court jusqu’en juin 2027. S’il semblait enclin à partir sans demander d’indemnités à son « club de cœur », cela ne serait finalement pas le cas. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’ancienne direction de l’OM n’étant plus là, il ne voudrait pas respecter l’accord passé avec cette dernière réclamerait désormais l’intégralité de sa dernière année de contrat. Le technicien sénégalais menacerait le club de le renvoyer devant la commission juridique de la LFP. Une situation qui gênerait même l’agence qui le représente, Classico. Du côté du club marseillais, on serait plutôt serein, le staff de Bruno Genesio ayant déjà été composé. Comme le Stade Rennais avant lui, l'OM pourrait finir par mettre Habib Beye à pied.