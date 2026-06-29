Deux gros transferts se précisent au PSG : Daniel Riolo annonce déjà la couleur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le PSG a l’ambition de frapper un grand coup cet été en s’attachant les services de Yan Diomande, ainsi que de Maghnes Akliouche. Deux dossiers bien distincts, mais Daniel Riolo a rappelé qu’il serait quoi qu’il arrive difficile pour eux de se faire une place dans le onze titulaire de Luis Enrique.

Après avoir quasiment bouclé les départs de Gonçalo Ramos (25 ans), Kang-in Lee (25 ans) et Randal Kolo Muani (27 ans), le PSG va pouvoir avancer sur son recrutement avec deux cibles déjà identifiées : Yan Diomande (19 ans, RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco). Deux dossiers distincts et coûteux que le club de la capitale a l’ambition de boucler cet été, mais pour avoir quel rôle ?

« La place de libre, elle est sur le banc » Car, comme l’a rappelé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, les places de titulaires sont déjà prises dans le onze de Luis Enrique : « De toute façon, dans cette équipe, si personne ne part, il n’y a personne qui rentre. Dans un onze qui gagne deux fois de suite la Ligue des champions, où est-ce qu’il y a une place de libre ? Il n’y en a pas. La place de libre, elle est sur le banc. Même Diomandé qui arrive, en haut à gauche pour les gros matches, tu ne sors pas Kvara. Mais comme on a vu que le PSG faisait maintenant une équipe pour le championnat, en temps de jeu, il y a de la place pour tout le monde. Mais il n’y a pas de la place pour tout le monde dans les gros matchs, où il y a une équipe type qui ne bouge pas. Mais en championnat et les matches de phase de poules, il y a de la place pour tout le monde donc Diomandé aura de la place. Mais gros match égale Kvara. »