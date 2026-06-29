Deux gros transferts se précisent au PSG : Daniel Riolo annonce déjà la couleur !

Le PSG a l’ambition de frapper un grand coup cet été en s’attachant les services de Yan Diomande, ainsi que de Maghnes Akliouche. Deux dossiers bien distincts, mais Daniel Riolo a rappelé qu’il serait quoi qu’il arrive difficile pour eux de se faire une place dans le onze titulaire de Luis Enrique.
Après avoir quasiment bouclé les départs de Gonçalo Ramos (25 ans), Kang-in Lee (25 ans) et Randal Kolo Muani (27 ans), le PSG va pouvoir avancer sur son recrutement avec deux cibles déjà identifiées : Yan Diomande (19 ans, RB Leipzig) et Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco). Deux dossiers distincts et coûteux que le club de la capitale a l’ambition de boucler cet été, mais pour avoir quel rôle ?
« La place de libre, elle est sur le banc »
Car, comme l’a rappelé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, les places de titulaires sont déjà prises dans le onze de Luis Enrique : « De toute façon, dans cette équipe, si personne ne part, il n’y a personne qui rentre. Dans un onze qui gagne deux fois de suite la Ligue des champions, où est-ce qu’il y a une place de libre ? Il n’y en a pas. La place de libre, elle est sur le banc. Même Diomandé qui arrive, en haut à gauche pour les gros matches, tu ne sors pas Kvara. Mais comme on a vu que le PSG faisait maintenant une équipe pour le championnat, en temps de jeu, il y a de la place pour tout le monde. Mais il n’y a pas de la place pour tout le monde dans les gros matchs, où il y a une équipe type qui ne bouge pas. Mais en championnat et les matches de phase de poules, il y a de la place pour tout le monde donc Diomandé aura de la place. Mais gros match égale Kvara. »
Le PSG travaille également sur un défenseur central
Le recrutement du PSG ne devrait pas s’arrêter à Yan Diomande et Maghnes Akliouche, si jamais ces deux dossiers se concrétisent. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un nouveau défenseur central est également espéré : « Le PSG veut aussi un défenseur central. Le club travaille secrètement sur le transfert d'un nouveau défenseur central. Il ne s'agit donc pas simplement de se renforcer offensivement. Le PSG veut aussi ajouter un défenseur central à son effectif lors de ce mercato estival. Et cela va être quelque chose à suivre de près parce que le PSG veut faire beaucoup de choses cet été. »