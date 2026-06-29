Mercato - OM : Le message clair de Greenwood en interne sur son avenir

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood semble s’approcher doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille. Plusieurs sources ont en effet révélé qu’il aurait rendu les clés de son domicile en France et un transfert se préparerait en coulisses, avec l’AS Roma qui aurait fait de l’ailier de 24 ans sa grande priorité en attaque.

Considéré comme le meilleur joueur de l’OM, Mason Greenwood n’est plus vraiment le même depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier. D’ailleurs, ça ne s’est pas du tout bien passé avec son successeur Habib Beye et dès la fin de saison, des rumeurs de départs ont commencé à tourner.

Greenwood et l’OM, c’est fini Ce scénario est désormais devenu inévitable, surtout avec l’OM qui a cruellement besoin de vendre après la mise en garde de l’UEFA. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse italienne parle de l’intérêt prononcé de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature. Il existerait déjà un accord contractuel avec Greenwood, mais ce qui bloquerait les négociations est l’indemnité demandée par l’OM, considérée beaucoup trop élevée. A Marseille, on serait en effet ouverts à un départ de la star anglaise, mais seulement contre une somme entre 50 et 55M€.