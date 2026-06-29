Transfert surprise au PSG : Fabrizio Romano annonce une «piste secrète» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif ces dernières heures sur le mercato, le PSG semble proche de boucler les transferts de Maghnes Akliouche et Yan Diomandé. Néanmoins, ce n'est probablement pas terminé puisque selon Fabrizio Romano, le club parisien aurait également activé une «piste secrète» dans le secteur défensif.

Le PSG a clairement décidé de passer aux choses sérieuses. En effet, le club de la capitale semble avoir acté plusieurs départs à commencer par ceux de Gonçalo Ramos, qui va s'engager avec l'AC Milan, de Lee Kang-In proche de l'Atlético de Madrid, mais également de Randal Kolo Muani pour lequel les discussions se seraient accélérées avec la Juventus. Par conséquent, le PSG travaille sur leur succession et serait proche de recruter Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig). Mais ce n'est pas encore terminé.

«Le PSG travaille secrètement sur le transfert d'un nouveau défenseur central» En effet, Fabrizio Romano révèle que le PSG souhaite également se renforcer dans le secteur défensif et travaillerait en secret sur la signature d'un défenseur central. « En plus d'Akliouche et Diomandé, le PSG veut aussi un défenseur central. Le club travaille secrètement sur le transfert d'un nouveau défenseur central. Il ne s'agit donc pas simplement de se renforcer offensivement. Le PSG veut aussi ajouter un défenseur central à son effectif lors de ce mercato estival. Et cela va être quelque chose à suivre de près parce que le PSG veut faire beaucoup de choses cet été », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.