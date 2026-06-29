Mercato - PSG, Real Madrid… La réunion décisive programmée après la Coupe du Monde pour Michael Olise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Suivi par les plus grands clubs européens, notamment le PSG et le Real Madrid, Michael Olise a bien conscience de l’intérêt qu’il suscite, mais ne prendra aucune décision pendant la Coupe du monde 2026. Une fois la compétition terminée, l’international français a en revanche l’intention de rencontrer le Bayern Munich, ce qu’il lui a déjà fait savoir.

Après une saison à 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, Michael Olise continue sur sa lancée à la Coupe du monde 2026. Titulaire sur le front de l’attaque de l’équipe de France aux côtés de Kylian Mappé et Ousmane Dembélé, le joueur âgé de 24 ans compte déjà 4 passes décisives depuis le début de la compétition, de quoi accentuer encore un peu plus l’intérêt des clubs qui le suivent.

Olise veut rencontrer le Bayern après le Mondial Ce qui est le cas de nombreux clubs européens, parmi lesquels on retrouve notamment le PSG et le Real Madrid. Ce que confirme une nouvelle fois AS ce lundi, en ajoutant que Michael Olise de son côté a informé le Bayern Munich de sa volonté de le rencontrer une fois la Coupe du monde terminée. L’international français (20 sélections) ne souhaite pas forcer son départ, mais connaitre les intentions du club bavarois, conscient de l’intérêt qu’il suscite un peu partout en Europe.