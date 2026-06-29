Mercato - PSG, Real Madrid… La réunion décisive programmée après la Coupe du Monde pour Michael Olise !

Suivi par les plus grands clubs européens, notamment le PSG et le Real Madrid, Michael Olise a bien conscience de l’intérêt qu’il suscite, mais ne prendra aucune décision pendant la Coupe du monde 2026. Une fois la compétition terminée, l’international français a en revanche l’intention de rencontrer le Bayern Munich, ce qu’il lui a déjà fait savoir.
Après une saison à 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, Michael Olise continue sur sa lancée à la Coupe du monde 2026. Titulaire sur le front de l’attaque de l’équipe de France aux côtés de Kylian Mappé et Ousmane Dembélé, le joueur âgé de 24 ans compte déjà 4 passes décisives depuis le début de la compétition, de quoi accentuer encore un peu plus l’intérêt des clubs qui le suivent.
Olise veut rencontrer le Bayern après le Mondial
Ce qui est le cas de nombreux clubs européens, parmi lesquels on retrouve notamment le PSG et le Real Madrid. Ce que confirme une nouvelle fois AS ce lundi, en ajoutant que Michael Olise de son côté a informé le Bayern Munich de sa volonté de le rencontrer une fois la Coupe du monde terminée. L’international français (20 sélections) ne souhaite pas forcer son départ, mais connaitre les intentions du club bavarois, conscient de l’intérêt qu’il suscite un peu partout en Europe.
Le Bayern commence à avoir des doutes sur ses intentions
Michael Olise analysera la situation après le Mondial avec son entourage et le Bayern Munich sera le premier informé si jamais il décide de partir. Selon AS, au sein du club, on commence tout de même à avoir des doutes et on s’attend à tous les scénarios possibles. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace, Michael Olise est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Bayern Munich, qui a déjà plusieurs fois fermé la porte à un éventuel départ. « Pour un joueur comme lui, aucun prix ne nous ferait réfléchir », assurait Karl-Heinz Rummenigge en avril dernier.