Transferts - «Nous sommes en discussions» : Un club confirme les échanges avec le PSG !

Axel Cornic

Prêté à Tottenham l’été dernier, Randal Kolo Muani va faire son retour au Paris Saint-Germain, où il n’a toujours pas sa place. Son avenir est donc l’un des enjeux de ce début de mercato estival et le club parisien négocierait notamment avec la Juventus, dont l’administrateur délégué est sorti du silence ce lundi.

Ou jouera Randal Kolo Muani la saison prochaine ? Oublié par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, l’attaquant doit absolument trouver une solution pour se relancer. Car ce qui est clair c’est qu’il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, où il est tout de même sous contrat jusqu’en 2028.

« Kolo est une piste possible, on en parle depuis longtemps » Ce dossier délicat au PSG pourrait bien déboucher sur un retour en Serie A, où il a déjà évolué en prêt six mois sous les couleurs de la Juventus. Et c’est justement le club turinois qui pourrait récupérer Randal Kolo Muani, lors de ce mercato estival. « Kolo est une piste possible, on en parle depuis longtemps. Il y a eu des difficultés par le passé, mais nous sommes en train d'apaiser nos relations avec le PSG et de faire avancer les discussions, même si les conditions doivent être acceptables » a expliqué Giovanni Carnevali, l’administrateur délégué des Bianconeri.