Kylian Mbappé : Le clash qui rend impossible le transfert de deux stars du PSG au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Après une saison blanche, le Real Madrid a prévu un mercato agité cet été. Le club madrilène a activé plusieurs pistes sur le marché des transferts pour se renforcer. Les noms de Joao Neves et Vitinha ont notamment été évoqués. Mais le transfert des deux stars du PSG a très vite été rendu impossible à cause des antécédents entre les deux équipes avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid entend se remettre de sa saison blanche en se montrant actif sur le mercato. Le club madrilène voudrait bâtir un nouvel effectif pour José Mourinho et apporter des renforts à Kylian Mbappé. C’est dans cette optique que Marc Cucurella ou encore Ibrahima Konaté ont signé chez les Merengue. Et plusieurs autres noms ont été évoqués ces dernières semaines, comme Vitinha et Joao Neves. Seulement, le PSG n’est pas vraiment vendeur. Et une autre raison bloquerait le transfert des deux stars portugaises.

Le transfert de Vitinha et Joao Neves impossible pour le Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, les deux milieux de terrain du PSG ont bien été dans le viseur du Real Madrid. Mais pour la Casa Blanca, il semblait presque impossible de se relancer dans une bataille avec les Rouge-et-Bleu au vu des antécédents entre les deux équipes avec Kylian Mbappé. Pour rappel, les Merengue ont longtemps fait face au club de la capitale pour recruter le capitaine de l’équipe de France. Et après des années de lutte, le Real Madrid a fini par mettre la main sur l’attaquant de 27 ans, parti libre des pensionnaires de la Ligue 1 en 2024.