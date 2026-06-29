OM - Mason Greenwood : Un prix est annoncé pour son transfert, «honnêtement, ce serait très mal vendu»

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble se rapprocher doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille, qui rêve de boucler un transfert entre 50 et 55M€ en ce mercato estival. Pour le moment, l’AS Roma n’offrirait toutefois que 40M€ au maximum, un montant qui est loin de faire l’unanimité.

On savait déjà depuis plusieurs mois que l’avenir de Mason Greenwood allait faire parler. L'ailier anglais n’est plus le même depuis le départ de Roberto De Zerbi et les nombreuses tensions de la fin de saison laissaient penser à un départ de l'OM. Et cette tendance n’a fait que se confirmer avec le début du mercato...

« Je sais que l'OM est dans une urgence financière, mais il y a une question d’image » La presse italienne assure en effet que l’AS Roma serait en négociations plus qu’avancées avec l’OM, pour tenter de boucler le transfert de Mason Greenwood. Mais pour le moment, les Romains ne seraient arrivés qu’à 40M€, très loin des plus de 50M€ qu’on rêve d’empocher du côté de Marseille. « Je sais que l'OM est dans une urgence financière, mais au-delà de ça, il y a aussi une question d’image. C’est d’essayer de faire comprendre que votre meilleur joueur, vous ne pouvez pas le brader » a prévenu Karim Bennani, sur La chaîne L’Equipe.