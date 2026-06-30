Coupe du monde 2026 - Transfert de Tchouaméni : Une mauvaise surprise l’attend à son retour au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid, en nommant José Mourinho entraîneur de l’équipe première jusqu’en 2029, a lancé sa nouvelle ère sportive. Marc Cucurella, Bernardo Silva ou encore Ibrahima Konaté ont signé cet été, en attendant l’officialisation de la venue de Denzel Dumfries. Dans le sens des départs, Aurélien Tchouaméni pourrait être poussé vers la sortie une fois la Coupe du monde 2026 terminée.

Une collaboration de quatre ans sur le point de prendre fin ? Aurélien Tchouaméni refusait de donner suite à la requête de Kylian Mbappé en signant au PSG en 2022. Le milieu de terrain de 26 ans formé aux Girondins de Bordeaux quittait l’AS Monaco contre un chèque de 80M€ ainsi que 20M€ de bonus. Direction le Real Madrid où l’international français a vécu ses premières compétitions avec les Bleus à la Coupe du monde 2022 puis l’Euro 2024.

Un transfert au retour de sa Coupe du monde ? Engagé dans un 1/16ème de finale du Mondial 2026 ce mardi contre la Suède, Tchouaméni pourrait voir son avenir au Real Madrid prendre une tournure à laquelle il ne s’attendait pas forcément. Si l’on se fie aux informations de The Athletic, le vice-capitaine des Bleus serait susceptible de payer la position ferme de l’entourage d’Eduardo Camavinga qui juge son départ du Real Madrid « impossible » pour cette fenêtre des transferts. Tchouaméni pourrait en faire les frais…