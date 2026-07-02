Mercato - Real Madrid/PSG : Michael Olise sait où il jouera après la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France impressionne son monde depuis le début de la Coupe du monde 2026 : quatre matchs, autant de victoires, 13 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Michael Olise est l'une des figures fortes du collectif de Didier Deschamps. Son avenir fait beaucoup parler dans la presse avec des rumeurs l'envoyant régulièrement au Real Madrid ainsi qu'au PSG. Tout serait cependant déjà bouclé.

Avec ses cinq passes décisives en quatre matchs depuis le début de la compétition, Michael Olise ne laisse personne insensible dans cette Coupe du monde 2026. Et surtout pas les supporters et les dirigeants du Real Madrid. L'ailier du Bayern Munich (24 ans, contrat jusqu'en 2029) a été élu meilleur joueur de Bundesliga cette saison et dispose d'une entente optimale sur le terrain avec Kylian Mbappé.

«Olise restera au Bayern malgré les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid» De quoi donner des idées au meilleur buteur des deux dernières saisons de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le journaliste Julio Suarez qui est un envoyé spécial de MEGA à la Coupe du monde 2026 est intervenu lors de l'émission d'El Chiringuito après France - Suède (3-0) pour révéler que Mbappé tenterait d'attirer Michael Olise au Real Madrid pendant cette Coupe du monde. Cependant, le feuilleton Olise connaît déjà son épilogue d'après Laurent Perrin. « Olise ne viendra pas au PSG qui vise d'autres joueurs (Diomandé notamment). Olise restera au Bayern malgré les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid ».