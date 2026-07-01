Un transfert bien en dessous des 50M€ : Mason Greenwood prêt à forcer la main de l’OM ?

Axel Cornic

Depuis le début du mercato estival, on parle énormément d’un possible transfert de Mason Greenwood vers l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini ferait un énorme forcing auprès de ses dirigeants pour qu’ils trouvent un accord. Mais un autre club semble agir dans l’ombre, puisqu’en Turquie on assure que le Fenerbahçe aurait déjà un accord avec la star de l’Olympique de Marseille.

Il ne se passe pas un jour sans qu’il y ait un nouveau rebondissement dans le feuilleton lié à Mason Greenwood. Il faut dire que l’ailier de 24 ans est l’un des joueurs les plus convoités de ce début de mercato estival, avec l’OM qui serait ouvert à un départ. Mais seulement à ses conditions, puisqu’au sein du club phocéen on souhaite boucler une vente autour des 50 ou 55M€.

« Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, mais... » Car si Marseille est dans le viseur de l’UEFA et risque une exclusion de toutes compétition européenne sans quelques départs, il est hors de question de brader un joueur comme Greenwood. « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l'OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments » avait confié une source au sein de l’OM, il y a quelques semaines. « Mais ils se trompent, il y a trop d'enjeux symboliques et financiers sur ce dossier ».