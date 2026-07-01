Michael Olise au Real Madrid : En pleine Coupe du monde, Kylian Mbappé négocie pour son transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, l'histoire d'amour durera jusqu'en juin 2029, date de l'expiration du contrat actuel à moins d'une prolongation ou d'une séparation précoce entre les deux parties. La dernière option ne semble pas d'actualité puisqu'un envoyé spécial d'El Chiringuito révèle un travail de persuasion de Mbappé auprès de Michael Olise pendant cette Coupe du monde 2026 afin qu'il accepte de signer au Real Madrid.

« S'il faut vendre le Bernabeu pour le transfert d'Olise, qu'il en soit ainsi ». Au lendemain du 1/16ème de finale de Coupe du monde opposant l'équipe de France à la Suède au cours duquel Michael Olise a délivré une passe décisive à Bradley Barcola et une autre à Kylian Mbappé, le journal Marca n'y va pas de main morte. Il faut à tout prix que le Real Madrid recrute l'ailier de 24 ans du Bayern Munich sous contrat jusqu'en juin 2029. Une affaire qui ne sera pas aisée puisque le président du club bavarois en personne, à savoir Herbert Hainer, a déjà publiquement fermé la porte à un transfert d'Olise au Real Madrid.

La presse madrilène s'enflamme totalement pour Michael Olise Toutefois, il semblerait que son homologue Florentino Pérez soit bien déterminé à l'idée de tester la détermination du Bayern Munich de conserver Michael Olise. Le mercato d'été sera long et les rumeurs risquent de perdurer. D'autant plus que ses performances avec l'équipe de France depuis le début de la Coupe du monde 2026 (cinq passes décisives en quatre matchs) ne vont pas diminuer les éloges à son égard dans la presse. Kylian Mbappé s'est a lui aussi tenu des propos élogieux à propos de Michael Olise depuis le début du rassemblement des Bleus.