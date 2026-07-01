Bruno Genesio plutôt que Christophe Galtier : Voilà comment l'OM a fait son choix !

Après avoir officialisé sa séparation avec Habib Beye, l'OM vient d'annoncer l'arrivée de Bruno Genesio. Nouvel entraîneur du club phocéen, il a donc pris ses fonctions à Marseille. En concurrence notamment avec Christophe Galtier, Genesio a été préféré par la nouvelle direction de l'OM. Et ce pour plusieurs raisons.
Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, l'OM a décidé de changer d'entraîner. Exit donc Habib Beye, qui a été remplacé par Bruno Genesio. La nouvelle direction marseillaise avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi a ainsi décidé de faire confiance à l'ancien entraîneur du LOSC, le préférant notamment à Christophe Galtier. Et si le choix de l'OM s'est porté sur Genesio, ce n'est pas pour rien.
Genesio a convaincu l'OM
L'OM s'est ainsi tourné vers Bruno Genesio car il cochait plusieurs cases très appréciées à Marseille. Comme l'explique RMC, le nouvel entraîneur olympien avait notamment l'avantage d'avoir obtenu des résultats partout où il est passé, d'avoir une excellente connaissance de la Ligue 1, d'avoir des qualités de formateur auprès des jeunes joueurs. Genesio aurait également plu à la direction de l'OM en montrant qu'il s'intéressait pas seulement à l'aspect sportif du club phocéen, mais aussi à d'autres enjeux internes.
« J'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté »
Bruno Genesio donc aujourd'hui officiellement le nouvel entraîneur de l'OM. Réagissant à cela pour les médias du club phocéen, le successeur d'Habib Beye a confié : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'a été présenté. L'OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l'Olympique de Marseille ».