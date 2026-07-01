Bruno Genesio plutôt que Christophe Galtier : Voilà comment l'OM a fait son choix !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir officialisé sa séparation avec Habib Beye, l'OM vient d'annoncer l'arrivée de Bruno Genesio. Nouvel entraîneur du club phocéen, il a donc pris ses fonctions à Marseille. En concurrence notamment avec Christophe Galtier, Genesio a été préféré par la nouvelle direction de l'OM. Et ce pour plusieurs raisons.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, l'OM a décidé de changer d'entraîner. Exit donc Habib Beye, qui a été remplacé par Bruno Genesio. La nouvelle direction marseillaise avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi a ainsi décidé de faire confiance à l'ancien entraîneur du LOSC, le préférant notamment à Christophe Galtier. Et si le choix de l'OM s'est porté sur Genesio, ce n'est pas pour rien.

Genesio a convaincu l'OM L'OM s'est ainsi tourné vers Bruno Genesio car il cochait plusieurs cases très appréciées à Marseille. Comme l'explique RMC, le nouvel entraîneur olympien avait notamment l'avantage d'avoir obtenu des résultats partout où il est passé, d'avoir une excellente connaissance de la Ligue 1, d'avoir des qualités de formateur auprès des jeunes joueurs. Genesio aurait également plu à la direction de l'OM en montrant qu'il s'intéressait pas seulement à l'aspect sportif du club phocéen, mais aussi à d'autres enjeux internes.