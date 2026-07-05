Coupe du monde 2026 : Le message fort de la FFF après France/Paraguay !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a pris le meilleur sur le Paraguay au terme d'une partie très physique et peu ouverte. Le penalty de Kylian Mbappé à la 70ème minute permet aux Bleus d'atteindre les quarts de finale de cette Coupe du monde 2026. France - Maroc, le rendez-vous est pris pour jeudi à 22h, heure française. Une présence qui enchante le président de la Fédération française de football Philippe Diallo.

L'équipe de France l'a fait. Il ne fallait pas se rater face à la solide équipe qui avait fait tomber l'Allemagne au tour précédent. Contre le Paraguay au Lincoln Financial Field, les Bleus ont été bousculés et poussés à bout par les joueurs de l'Albirroja. De quoi engendrer des échauffourées pendant la rencontre avec un carton jaune asséné à Michael Olise notamment pour un geste d'humeur sur Matias Galarza à la 97ème minute de jeu. Après le coup de sifflet final, des attroupements assez houleux ont eu lieu sur la pelouse du stade de Philadelphie, mais ces débordements n'ont pas engendré de nouveaux cartons jaunes, pire, des cartons rouges.

«Je condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes tenus par José Luis Chilavert» Philippe Diallo avait déjà pris la parole sur son compte X pendant le 1/8ème de finale de Coupe du monde 2026 contre le Paraguay sur les propos racistes énoncés par José Luis Chilavert, ex-gardien du Paraguay qui a expliqué que la sélection allait jouer contre une équipe africaine et non française. « Je condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes tenus par José Luis Chilavert à l’encontre de l’Équipe de France qui portent atteinte aux valeurs de respect, de fraternité et de diversité de notre football. S’il fut un grand gardien, cet homme a aujourd’hui sombré ».