Coupe du monde 2026 - «Le fossé est profond» en équipe de France : C'est terminé pour Warren Zaïre-Emery ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend les mêmes et on recommence. Warren Zaïre-Emery vit sa deuxième compétition majeure avec l'équipe de France sur le banc de touche. Après l'Euro 2024, la Coupe du monde 2026 se déroule de la même manière pour le milieu de terrain du PSG de 20 ans qui doit se satisfaire d'un statut de remplaçant qui ne peut pas se mettre la moindre minute de jeu sous la dent. Et il semblerait que cette situation soit bien partie pour durer...

Et si Didier Deschamps lui réservait le même sort qu'à l'Euro 2024 ? Alors que Warren Zaïre-Emery aurait pu porter main forte à l'équipe olympique entraînée par Thierry Henry pour les JO de Paris 2024, le sélectionneur des Bleus l'avait retenu dans sa liste pour l'Euro sans jamais le faire jouer. Aucune titularisation ni entrée en jeu. Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, le milieu de terrain du PSG qui a été omniprésent ces derniers mois à Paris tant au poste de latéral droit que dans l'entrejeu, n'a pas encore vécu l'expérience de porter le maillot tricolore dans une compétition majeure.

«Entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, il y a Manu Koné» Lorsque Didier Deschamps a décidé d'opérer un ajustement dans son tandem de milieux de terrain : Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni, c'est Manu Koné qui a toujours été privilégié en atteste le 1/8ème de finale de Coupe du monde face au Paraguay (1-0) avec le forfait de Tchouaméni touché à un adducteur. Envoyé spécial de L'Equipe aux Etats-Unis pour ce Mondial, Anthony Clément annonce une fin de Coupe du monde compliquée sur le plan personnel pour Warren Zaïre-Emery. « Entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, il y a Manu Koné, le troisième milieu, qui a profité des rotations pour débuter deux matches sur trois lors de la phase de groupes, et qui bénéficie désormais du forfait de Tchouaméni. Alors que Tchouaméni est le garant de l’équilibre au cœur du 4-2-3-1, Koné a beaucoup plus tendance à vouloir casser les lignes et se projeter, ce qu’il fait d’ailleurs très bien ».