Rayan Cherki et Didier Deschamps : La belle image après cette polémique à la Coupe du Monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après la victoire face à la Suède en 16èmes de finale, un début de polémique avait éclaté alors que Rayan Cherki semblait avoir ignoré Didier Deschamps après la victoire des Bleus. Suite à la qualification face au Paraguay ce samedi soir, le milieu offensif de Manchester City a été aperçu dans les bras du sélectionneur, une belle image qui met fin aux doutes concernant leur relation.

Entré en jeu ce samedi en fin de rencontre face au Paraguay, Rayan Cherki avait le sourire. Le joueur de Manchester City a amusé la galerie en portant un étonnant couvre-chef après cette qualification pour les quarts de finale. Comme indiqué par RMC, le numéro 24 de l’équipe de France a porté un chapeau associé à Lafayette et à la Révolution américaine, le tout en prenant dans les bras Didier Deschamps tout sourire.

Rayan Cherki très heureux aux côtés de Didier Deschamps Un épisode qui vient définitivement mettre fin à la polémique. Pour rappel, après la victoire face à la Suède, Rayan Cherki avait semblé frustré, ignorant même son sélectionneur après le coup de sifflet final. « ll était frustré contre lui-même, pas satisfait de son entrée en jeu. Mais pas contre le sélectionneur. Il veut être performant et ses dernières sorties lui laissent un goût amer », glissait une source anonyme du staff des Bleus auprès de RMC à propos de cet épisode.