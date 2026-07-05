Coupe du monde 2026 - France/Paraguay : Eric Di Meco dénonce un scandale avec la VAR !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur en huitièmes de finale du Paraguay, la France a souffert pour venir à bout de ce match très piégeux dans lequel rien n'a été épargné aux hommes de Didier Deschamps. Lors de la rencontre, de nombreux joueurs paraguayens n'ont pas hésité à faire de vilains gestes sans pour autant être sanctionnés. Une situation qui exaspère Eric Di Meco qui pense que dans le football d'aujourd'hui, des outils sont disponibles pour un match plus juste.

Face à la France, le Paraguay avait prévu son coup en optant pour une grosse défense et en empêchant le jeu au maximum. Les joueurs se sont même permis de faire des fautes grossières et de tout faire pour perturber les Bleus, jusqu'à tenter des manœuvres pour gêner Kylian Mbappé lors de son penalty. Si tout cela n'a pas suffi, l'arbitre n'a pas été d'une grande aide en n'osant pas sanctionner le Paraguay, au contraire. L'intervention de la VAR aurait pu permettre de régler beaucoup de problèmes.

Les Bleus évitent un gros piège Conscients de la tension autour de ce match, les Bleus ont été appliqués et peuvent continuer leur route vers les sommets. Pour Eric Di Meco, ce match ne donne pas vraiment d'indication sur le niveau de l'Equipe de France. « Bien sûr que ce match-là ne change pas la vision que l'on a sur le niveau de l'Equipe de France. On le savait qu'ils allaient pourrir le match et jouer bloc bas. On a souvent du mal face à ces équipes parce qu'on manque de profondeur. Ce qu'on a vu hier, c'est le football qu'on a connu quand on pouvait pourrir les matches sans être inquiété » déclare l'ancien international français de 62 ans dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.