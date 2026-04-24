«J’ai mal fait», le clan Benzema agacé par l’annonce d’un rappeur ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Karim Benzema a troqué la tunique de l'OL pour celle du Real Madrid à l'été 2009. Un changement de dimension qui lui a permis de rafler les plus beaux trophées de sa carrière en club avec cinq Ligues des champions. Cependant, un tout autre choix s'était présenté à lui au moment de cette décision cruciale où le rappeur Rohff s'est doucement retiré du paysage. Explications.

Natif de Bron, Karim Benzema est un enfant de Lyon. Il a effectué toutes ses classes à l'Olympique Lyonnais et a notamment porté les couleurs de l'équipe première pendant quatre années avant d'être confronté à une décision qui allait changer sa vie. A 22 ans, deux choix s'offraient à lui : Manchester United ou le Real Madrid. Le Théâtre des Rêves d'Old Trafford ou le Santiago Bernabeu. Benzema a choisi le club de son idole : Ronaldo, en 2009.

Top 3 rappeur français All Time de Karim Benzema.

J’avais même pas à le faire jurer en vrai.

Pour moi c’est le Goat du football français dumoins celui qui m’a fait le plus kiffer le foot avec Zizou et je pèse mes mots.



New Banger #MaîtrisetonGame à minuit.

Clip demain 18h.… pic.twitter.com/1XObOvLB1N — ROHFF (@rohff) April 23, 2026

«J’ai arrêté de l’appeler quand il a cru que je voulais devenir ton agent» Ce qui avait à l'époque créé des tensions entre l'agent de Karim Benzema, à savoir Karim Djaziri et Rohff. Le rappeur proche du joueur était en live Instagram avec lui jeudi soir et en a profité pour notamment raconter l'anecdote qui suit. « J’ai arrêté de l’appeler (ndlr Karim Djaziri) quand il a cru que je voulais devenir ton agent. Quand il était question soit Manchester ou le Real. Tout le monde jugeait, tout le monde donnait son opinion ».