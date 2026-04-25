Mercato : Après l’OL, Endrick va rejoindre un grand club de Premier League ?

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OL a obtenu le prêt d’Enrick mais à la fin de la saison le Brésilien va revenir au Real Madrid. La Casa Blanca souhaiterait miser sur lui à l’avenir, mais un club de Premier League aimerait bien récupérer l’ancien joueur de Palmeiras. En effet, Arsenal souhaiterait renforcer son secteur offensif avec l’actuel attaquant lyonnais de 19 ans.

Actuellement troisième de Ligue 1, l’OL se positionne au mieux pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Si les Lyonnais y arrivent, ils pourront grandement remercier Endrick, qui est arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt sans option d’achat. En seulement 12 matchs de championnat, l’attaquant brésilien a inscrit quatre buts tout en délivrant six passes décisives. Il a d’ailleurs fait trembler les filets face au PSG dimanche dernier.

🚨 Endrick 🇧🇷 « Il n'y a pas de soucis avec le coach. Je ne suis jamais énervé par rapport à ça, je me réfugie dans le travail.



Je dois donner une réponse sur le terrain. »



La mental de ce petit crack 💎👏



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Endrick intéresse Arsenal En première partie de saison, Endrick ne jouait presque pas au Real Madrid et il a donc décidé de rejoindre l’OL pour se relancer et retrouver des sensations. Le Brésilien ambitionne également de disputer la Coupe du monde grâce à ses six mois à Lyon, mais cela pourrait lui ouvrir d’autres portes. En effet, selon les informations de CaughtOffside, Arsenal aurait coché son nom pour renforcer son secteur offensif cet été. Les Madrilènes voulaient initialement conserver le Brésilien mais la saison compliquée vécue par l’équipe d’Alvaro Arbeloa pourrait changer les choses.