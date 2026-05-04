Raymond Domenech attristé par la situation de l’OM : «Je préfère quand ils sont un peu devant et qu’on peut les allumer»

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, Raymond Domenech s’est exprimé sur la situation de l’OM, largement battu à Nantes (3-0) samedi et distancé dans la course à la Ligue des champions. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France s’est dit attristé de voir le club marseillais dans cet état et préfère le voir aux avant-postes pour le titiller un peu.
Déjà en mauvaise posture, l’OM a encore plus aggravé son cas après sa déroute sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. L’OL s’étant imposé face au Stade Rennais (4-2) dimanche, les Marseillais ne peuvent même plus entretenir l’infime espoir de se qualifier directement en Ligue des champions. Même la quatrième place, détenue par le LOSC, est difficilement atteignable, les Dogues ayant cinq points d’avance au classement.
« Je dirais que ça m’attriste »
À trois unités de Rennes, cinquième, et à une seule de l’AS Monaco, sixième, l’OM peut en revanche toujours espérer se qualifier pour une Coupe d’Europe. En cas de victoire du RC Lens face à l’OGC Nice en finale de la Coupe de France, la septième place lui permettrait d’accéder aux barrages de la Ligue Europa Conférence, loin des ambitions de l’été dernier, mais un moindre mal quand on voit à quel point les Olympiens sont en difficulté en cette fin de saison.
« On ne va pas tirer sur l’ambulance. Ils sont morts »
Une saison gâchée pour Raymond Domenech, attristé de voir l’OM, qu’il aime bien titiller, dans une telle situation. « Quand on a un club pareil, avec un potentiel pareil, dans une ville qui vibre pour le football et qu’on arrive à faire autant de conneries, les accumuler les unes après les autres… On peut être triste pour les supporters, les amoureux de l’OM et il y en a partout en France. Je trouve que c’est un club qui a quelque chose et les voir s’effondrer, se diluer, dans les problèmes permanents, je dirais que ça m’attriste. Je préfère quand ils sont un peu devant et qu’on peut les allumer. Là, on ne va pas tirer sur l’ambulance. Ils sont morts, ils ont fait une année catastrophique, cataclysmique, tout ce que vous voulez, mais c’est triste », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur le plateau de L’Équipe du Soir.