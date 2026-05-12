Mercato - Le PSG prépare une folie à 150M€ : Les infos de la presse espagnole sont confirmées !

Deux saisons et puis s’en va ? Recruté par l’Atletico de Madrid au cours d’un été où il avait remporté une nouvelle Copa America avec l’Argentine, Julian Alvarez pourrait tourner la page madrilène afin de rédiger un nouveau chapitre au PSG. Le profil du champion du monde ferait l’unanimité à Paris, mais le sort serait loin d’être jeté...
C’est l’heure de vérité pour le PSG. Fidèle à ses habitudes depuis le début de l’ère-Luis Campos entamée en 2022, les discussions contractuelles sont programmées pour la troisième saison du bail pour les joueurs. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé se trouvent dans ce cas de figure, mais aucun accord ne semble se dessiner avec leurs entourages respectifs à l’instant T. L’avenir du Ballon d’or 2025 fait beaucoup parler dans la presse. Le PSG ne souhaite plus offrir des ponts d’or à ses joueurs comme ce fut un temps monnaie courante au club et le champion du monde de bientôt 29 pourrait vouloir mettre la main sur un dernier gros contrat.
Julian Alvarez : début des enchères à 150M€ ?
En parallèle, il semblerait que le comité directeur du Paris Saint-Germain soit particulièrement intéressé par l’idée d’attirer Julian Alvarez après un premier échec à l’été 2024 et son transfert de Manchester City vers l’Atletico de Madrid. Le média espagnol El Chiringuito a confirmé l’intérêt toujours existant du PSG pour le champion du monde argentin de 26 ans pour lequel les dirigeants des Colchoneros ne seraient pas ouverts à l’idée de le perdre pour moins de 150M€.
Le PSG intéressé par Alvarez, mais rien à signaler !
RMC Sport n’a certainement pas démenti l’information circulant en Espagne au sujet de l’attention toute particulière portée par le PSG au cas Julian Alvarez. Il ferait partie de la short-list du club de la capitale pour le mercato à venir. Toutefois, il n’y aurait pas eu de réelles conversations entre les hauts décideurs du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’Atletico de Madrid pour un hypothétique transfert de Julian Alvarez. Reste à savoir ce qu’il adviendra de cette opération à présent et si le PSG cassera sa tirelire dans le but d’attirer l’Argentin.