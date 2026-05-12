Mercato - Le PSG prépare une folie à 150M€ : Les infos de la presse espagnole sont confirmées !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux saisons et puis s’en va ? Recruté par l’Atletico de Madrid au cours d’un été où il avait remporté une nouvelle Copa America avec l’Argentine, Julian Alvarez pourrait tourner la page madrilène afin de rédiger un nouveau chapitre au PSG. Le profil du champion du monde ferait l’unanimité à Paris, mais le sort serait loin d’être jeté...

C’est l’heure de vérité pour le PSG. Fidèle à ses habitudes depuis le début de l’ère-Luis Campos entamée en 2022, les discussions contractuelles sont programmées pour la troisième saison du bail pour les joueurs. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé se trouvent dans ce cas de figure, mais aucun accord ne semble se dessiner avec leurs entourages respectifs à l’instant T. L’avenir du Ballon d’or 2025 fait beaucoup parler dans la presse. Le PSG ne souhaite plus offrir des ponts d’or à ses joueurs comme ce fut un temps monnaie courante au club et le champion du monde de bientôt 29 pourrait vouloir mettre la main sur un dernier gros contrat.

Julian Alvarez : début des enchères à 150M€ ? En parallèle, il semblerait que le comité directeur du Paris Saint-Germain soit particulièrement intéressé par l’idée d’attirer Julian Alvarez après un premier échec à l’été 2024 et son transfert de Manchester City vers l’Atletico de Madrid. Le média espagnol El Chiringuito a confirmé l’intérêt toujours existant du PSG pour le champion du monde argentin de 26 ans pour lequel les dirigeants des Colchoneros ne seraient pas ouverts à l’idée de le perdre pour moins de 150M€.