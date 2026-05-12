Daniel Riolo révèle une discussion secrète avec les dirigeants du PSG : «C’était un peu chaud…»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est un secret de polichinelle certes, mais Daniel Riolo s’est insurgé à maintes reprises sur la situation critique dans laquelle se trouve le football professionnel français en raison de la mauvaise gestion des droits télévisés du championnat. Et une fois de plus, l’éditorialiste de RMC a glissé un taquet au président du PSG Nasser Al-Khelaïfi à ce sujet, reconnaissant avoir eu un échange avec les dirigeants dans une atmosphère électrique.

Depuis quelque temps, Daniel Riolo ne dissimule pas son irritation concernant la gestion des droits télévisés de la Ligue 1 et la position plus que discutable à son sens de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Médias qui diffuse jusqu’à au terme de la saison une rencontre chaque week-end. Mais ça, c’est terminé et les recettes des droits télés vont encore diminuées pour la saison prochaine. Pendant l’After Foot de lundi soir, l’éditorialiste de RMC a signé une tirade à ce sujet révélant au passage une discussion « chaude » avec la direction parisienne.

«On doit pouvoir s’aider sans attendre que tout le monde soit et devienne des courtisans» « J'ai échangé avec les dirigeants parisiens ce week-end, ça a même été un petit peu chaud parce que je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne veulent pas entraîner tout le monde derrière eux en faisant en sorte d'arrêter la division et les clans. On doit pouvoir s’aider sans attendre que tout le monde soit et devienne des courtisans ». Daniel Riolo regrette que Nasser Al-Khelaïfi ne soit dans dans le partage et le souhait d’égalité, souhaitant plutôt être le roi de la cour avec ses vassaux. « Or, j'ai l'impression que le président du PSG veut que tout le monde soit devant lui à lui cirer les pompes. Non, il faudrait qu'il emmène tout le monde avec lui, qu'on trouve un diffuseur ou un distributeur, et que cette Ligue 1 qui recommence un petit peu à nous emballer avec ce PSG en équipe phare qui plaît à tout le monde en France - même ceux qui n'aiment pas même, je suis sûr que même les Marseillais ne peuvent même plus critiquer aujourd'hui, ils disent que ça joue bien, c'est formidable. donc il faudrait qu'on mette fin à toutes les divisions, et forcément ça va passer par la tête de la LFP ».