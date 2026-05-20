«Ca sera lui le perdant» : Un joueur du PSG bientôt victime d'une décision de Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Pour la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Luis Enrique va devoir prendre certaines décisions. Absent lors des derniers matchs, Achraf Hakimi va mieux et il devrait être disponible contre les Gunners. Un retour qui devrait pousser Warren Zaïre-Emery sur le banc, car Fabian Ruiz devrait lui être titularisé au milieu de terrain.

Le 30 mai prochain, le PSG disputera le dernier match de sa saison à l’occasion de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Une rencontre que tous les joueurs parisiens veulent disputer, mais Luis Enrique va devoir trancher. L’entraîneur espagnol va notamment devoir prendre une décision au milieu de terrain.

« Ca sera lui le perdant » Blessé dernièrement, Achraf Hakimi devrait être titulaire contre Arsenal. Le Marocain avait été remplacé par Warren Zaïre-Emery, qui va donc remonter au milieu de terrain. Mais à en croire le journaliste Olivier Bossard qui s’est exprimé dans L’Équipe de Greg, le Français va se faire piquer sa place par Fabian Ruiz. « Dans le cas où les trois seraient à 100 %, ça sera lui le perdant (Warren Zaïre-Emery). Et c’est dur parce qu’effectivement il a répondu présent et partout en plus, pas seulement au milieu de terrain. Lorsqu’on l’a mis latéral droit, il a été monstrueux. Après le trio Neves-Vitinha-Ruiz, je le trouve beaucoup trop fort, beaucoup trop complémentaire. Je pense qu’au bout du bout un Luis Enrique préférera toujours la QI foot d’un Ruiz plutôt que le punch d’un Zaïre-Emery et en plus je trouve que ce qu’apporte Joao Neves, c’est un peu ce qu’apporte aussi Warren Zaïre-Emery justement dans ce punch, dans cette façon de jouer. On l’a vu en première mi-temps contre Bayern Munich, à quel point la présence de Fabian Ruiz libérait les deux autres, Joao Neves et Vitinha. Il ouvre encore plus d’espaces. Son QI foot dans un match où justement le tempo va être très important pour moi, il est indispensable au milieu de terrain. »