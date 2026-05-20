«J’ai un objectif depuis très longtemps» : L'annonce d'Ousmane Dembélé qui va régaler le PSG et Didier Deschamps !

Alexis Brunet

Le 14 mai, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs retenus pour disputer la prochaine Coupe du monde et bien évidemment Ousmane Dembélé sera du voyage. L’attaquant de 29 ans nourrit d’ailleurs de grandes ambitions pour la compétition, mais il espère avant cela réaliser de belles choses avec le PSG également.

Dans un peu moins d’un mois débutera officiellement la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Lors de cette compétition, l’équipe de France fera partie des favorites, elle qui sera notamment emmenée par Ousmane Dembélé. Le Ballon d’or réalise encore une grande saison avec le PSG, lui qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 récemment.

Dembélé veut faire une grande Coupe du monde À quelques jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Ousmane Dembélé s’est confié au micro de Rothen s’enflamme dans un entretien qui sera diffusé jeudi à 18H. L’attaquant dévoile ses grands objectifs avec le PSG, mais aussi avec l’équipe de France. « Quand tu gagnes une fois, tu as envie de gagner plusieurs fois (le Ballon d’or), mais je mets déjà le collectif d'abord, bien évidemment. Le plus important, c'est de pouvoir gagner la Ligue des champions. Et j'ai un objectif aussi qui est dans ma tête depuis très longtemps avec l'équipe de France : faire une très grande Coupe du monde. Et après on verra. »