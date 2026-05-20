Victor Wembanyama et la NBA à Paris en 2027 : La date est déjà connue !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 22 ans, Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner la NBA. Le joueur des San Antonio Spurs est naturellement considéré comme le nouveau phénomène du basket français. Le pivot va d’ailleurs disputer une rencontre à Paris la saison prochaine. Et la date de ce match est déjà connue.

Ce n’est plus un secret pour personne, Victor Wembanyama est le nouveau phénomène du basket français. Le prodige des San Antonio Spurs ne cesse de mettre tout le monde d’accord en NBA. Le joueur de 22 ans a notamment montré tout son talent lors du Game 1 face au Oklahoma City Thunder en Finales de Conférence. Victor Wembanyama va d’ailleurs disputer un match à Paris avec la franchise texane. Et la date est d’ores et déjà connue.

La NBA va faire son retour à Paris avec Wembanyama ! La NBA a en effet annoncé que les San Antonio Spurs allaient affronter les New-Orleans Pelicans le 14 janvier 2027 à l’Accor Arena. « L’organisation de matchs à Paris et Manchester reflète l’engouement croissant pour le basket et la NBA en France, au Royaume-Uni et en Europe » a expliqué George Aivazoglou, directeur général de la NBA chargé de l’Europe et du Moyen-Orient. Cette rencontre marquera donc le retour de Victor Wembanyama à Paris, deux ans après sa venue avec les Spurs en 2025 pour deux matchs contre les Indiana Pacers.